Аномальная жара может привести к гибели рыб в водоемах Петербурга и Ленобласти

Из-за отмирания водорослей на побережьях может быть неприятный запах.

В Петербурге и Ленобласти сохраняется угроза массового вымирания рыбы из-за аномальной жары. Температура воды превышает норму. Об этом 20-го июля на пресс-конференции в "ТАСС" рассказала заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Елена Таргоний.

При температуре выше +20 градусов в воде начинают цвести и отмирать сине-зеленые водоросли и цианобактерии. Таким образом, снижается концентрация кислорода и продуцируются токсины. В Неве, например, вода прогрелась на 5 градусов выше нормы, а в Ижоре — вовсе на 10. Аналогичная ситуация уже привела к замору рыбы в Цимлянском водохранилище.

Во время цветения водорослей можно почувствовать неприятный запах. Некоторые жители города и области думали, что это запах из-за сбросов неочищенных сточных вод.

Как рассказала сотрудник Центра мониторинга загрязнения природной среды Любовь Фомина, хуже всего ситуация сейчас обстоит в реке Тосна, Мга, Большой Ижорец, в ручье Капральев.

Ранее Piter.TV показал, как отмирают водоросли в Большой Ижоре.



Фото: ВКонтакте / СОЛНЕЧНОЕ ПЛЯЖ "ЛАСКОВЫЙ" / Андрей Баруткин