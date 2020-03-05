В реке Ижора из-за аномальной жары в Петербурге отмирают водоросли. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО 15 июля.
Специалисты выяснили, что вода в реке прогрелась до 27,8 градусов. При том, что средний показатель воды должен составлять 18-20 градусов.
Теплая вода благоприятно влияет на рост и последующее отмирание сине-зеленых водорослей.
пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО
Сотрудники обнаружили отмершие водоросли, которые поднимаются со дна на поверхность. В настоящее время вода имеет ярко-зеленый цвет.
Кроме того, аномальная жара в Петербурге может привести к массовой гибели рыб в водоемах Петербурга. Поскольку в воде начинает снижаться растворенный кислород. Рыбам необходимо содержание кислорода 5-7 мг на литр воды.
Видео: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО
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