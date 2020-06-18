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Росприроднадзор: аномальная жара в Петербурге может привести к массовой гибели рыб в Неве
Сегодня, 17:29
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Росприроднадзор: аномальная жара в Петербурге может привести к массовой гибели рыб в Неве

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Температура воды в Неве составляет +25 градусов.

Аномальная жара в Петербурге может привести к массовой гибели рыб в водоемах Петербурга, в том числе и в Неве. Поскольку в воде начинает снижаться растворенный кислород. Рыбам необходимо содержание кислорода 5-7 мг на литр воды. Об этом рассказали специалисты Росприроднадзора. 

Нижней границей содержания кислорода при которой рыба начинает гибнуть является в среднем 0,3-0,5 мг на литр воды.

пресс-служба Росприроднадзора

Жара также способствует активному цветению сине-зелёных водорослей, их отмиранию и изменению цветности воды от темно-зеленого до изумрудного цвета.

От аномальной жары страдают не только рыбы, но и деревья. Ранее петербуржцы пожаловались на отсутствие полива придомовой территории и высушенные от жары зеленые насаждения.

Фото: Piter.tv

Теги: аномальная жара, гибель, роприроднадзор, рыбы
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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