Из-за аномальной жары вода в Неве и Ижоре прогрелась до рекордной температуры

Это повлияло на рост и цветение сине-зеленых водорослей.

Из-за аномально жаркого лета в Петербурге в этом году резко повысилась температура воды в городских водоемах. Об этом заявила заместитель руководителя Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора Елена Таргоний на пресс-конференции в ТАСС.

Вода в Неве по сравнению с прошлыми годами стала теплее на 5 градусов при норме +18…+20 градусов. Ижора прогрелась на 10 градусов выше нормы (норма +20 градусов). По словам специалиста, это влияет на рост и цветение сине-зеленых водорослей, которые выделяют неприятный запах и меняют цвет воды. В период их цветения увеличивается риск замора рыбы из-за снижения уровня кислорода.

Ранее мы писали, что в среду в Петербурге ожидается дождь и +22 градуса.

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