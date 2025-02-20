Две трети поверхности Земли в 2024 году пережили рекордную жару

Две трети поверхности Земли в 2024 году подверглись воздействию аномальной жары, на нашей планете были установлены десятки тысяч локальных максимумов температуры. Соответствующие статистические данные привели иностранные журналисты из британского издания The Guardian. Авторы статьи уточнили, что в местах, которые отмечены на географической карте желтым или красным цветом, зафиксирован рекорд показателей температуры. Ученые предупредили мировую общественность о том, что антропогенное воздействие на климат становится широкомасштабным и ускоряющимся.

Такое количество экстремальных тепловых явлений превосходит все, что когда-либо было увидено или даже считалось возможным. Месяцы с февраля по июль 2024 года стали самыми рекордными по всем статистическим показателям. Максимилиан Эррера, климатолог

Анализ спутниковых данных, проведённый Guardian, показывает, что две трети поверхности Земли были выжжены рекордной жарой, которая длилась месяц или больше. В океанах и на суше, от Колумбии до Китая и от северного до южного полюса, в прошлом году снова и снова устанавливались рекорды среднемесячной температуры — в некоторых случаях на целых 5 °C (9 °F) выше предыдущего рекорда. The Guardian взяла средние температуры за каждый месяц 2024 года, зафиксированные Службой по изменению климата "Коперник" (C3S) ЕС, и сравнила их с показателями самого жаркого месяца с 1979 года. Все места на карте, отмеченные от жёлтого до красного, побили температурный рекорд. По словам учёных, это свидетельствует о "широкомасштабном и ускоряющемся воздействии изменения климата, вызванного деятельностью человека". В период с января по июнь 2024 года на Земле наблюдалась самая высокая среднемесячная температура за всю историю наблюдений. За этот шестимесячный период в городах по всему миру были зафиксированы рекордные максимумы, поскольку среднемесячная температура во всём мире выросла как минимум на 0,1 °C по сравнению с последними 40 годами. Все эти побитые месячные рекорды подводят нас к тому, что в течение всего 2024 года 65% поверхности Земли хотя бы один месяц были теплее, чем когда-либо наблюдали там учёные. В период с января по июнь 2024 года на Земле наблюдалась самая высокая среднемесячная температура за всю историю наблюдений. За этот шестимесячный период в городах по всему миру были зафиксированы рекордные максимумы, поскольку среднемесячная температура во всём мире выросла как минимум на 0,1 °C по сравнению с последними 40 годами.

В период с июля по декабрь 2024 года средняя глобальная температура упала чуть ниже рекордных показателей, зафиксированных в 2023 году за тот же период. Но многие регионы — на всех континентах планеты — по-прежнему страдают от рекордной жары. Все эти побитые месячные рекорды подводят нас к тому, что в течение всего 2024 года 65% поверхности Земли хотя бы один месяц были теплее, чем когда-либо наблюдали там учёные. Недавний анализ данных Copernicus показывает, что 2024 год стал первым календарным годом, когда средняя глобальная температура превысила доиндустриальный уровень на 1,5 °C. Самый жаркий день в истории человечества был 22 июля, когда средняя температура по всему миру достигла 17,16 °C. Среднесуточные значения глобальной средней температуры приземного воздуха в абсолютных величинах из набора данных глобального повторного анализа ERA5 за период с января 1979 года.



Углекислый газ, который люди выбрасывают в атмосферу Земли, задерживает солнечный свет и приводит к повышению температуры планеты. Кроме того, на графике видно, что в первой половине 2024 года температура повысилась из-за климатического явления Эль-Ниньо. Когда оно закончилось, температура опустилась ниже уровня 2023 года, но всё равно оставалась очень высокой.

Карта температурных рекордов 2024 года и локции, где рекорды были побиты с наибольшей разницей

В западной части Гималаев Гиндукуш (ГКГ) в 2024 году был зафиксирован самый жаркий январь за всю историю наблюдений. В некоторых частях горного хребта температура превысила рекордную более чем на 5 °C. Зимой снежный покров в горах был небольшим, а реки, питающие водой четверть населения Земли, были полноводными. По прогнозам, в этом столетии ледники Гренландии сократятся на 30–50% даже при самом благоприятном сценарии сокращения выбросов углекислого газа.

Это действительно страшно.Я видел, как тают ледники, образуются озёра… а белые горы превращаются в чёрные скалы. Арун Бхакта Шреста, специалист по климату из Международного центра комплексного развития горных районов в Непале



Южная Америка страдала от рекордно высоких месячных температур почти каждый месяц в 2024 году, но с марта по июнь температура была экстремально высокой в Боливии, Перу, Колумбии и бразильском штате Амазонас. Лесные пожары охватили весь континент в 2024 году, и засуха поразила Амазонку. Даже Пантанал, крупнейшее в мире водно-болотное угодье, охватило пламя. Китай пережил самое жаркое лето за всю историю наблюдений. В некоторых районах страны температура превысила предыдущий средний сентябрьский рекорд более чем на 5 °C Власти "города-пекло" Чунцина в центральном Китае запустили почти 200 ракет для искусственного вызывания дождя и охлаждения мегаполиса. Электросети по всей стране были перегружены из-за резкого увеличения спроса на электроэнергию, когда люди включали кондиционеры, чтобы спастись от жары.

Полюса также нагреваются пугающе быстро. В августе 2024 года большая часть Антарктиды побила температурные рекорды за этот месяц, температура поднялась на 6,5 °C выше предыдущего рекорда. Это произошло после того, как в июле были побиты исторические рекорды за этот месяц. В это время года на Южном полюсе середина зимы, поэтому температура всё ещё ниже нуля, но в некоторые дни температура достигала 28 градусов Цельсия, что выше ожидаемых значений. С августа по ноябрь на участках Арктики от Канады до России наблюдались самые жаркие месяцы за всю историю наблюдений. К концу летнего сезона таяния, в сентябре, площадь морского льда была на шестом по величине уровне, который когда-либо наблюдали учёные. Они ожидают, что в течение следующего десятилетия в Арктике впервые не будет льда в сентябре.

В каждом месяце 2024 года в океанах наблюдались рекордно высокие температуры воздуха. В Атлантическом океане было особенно жарко в первой половине года. Горячий воздух может удерживать больше влаги, позволяя штормам вызывать больше дождей, а у горячего океана больше энергии, чтобы подпитывать ураганы и циклоны, поскольку они выделяют водяной пар и тепло.

Это почти как если бы он кипел. Потепление океана приводит к быстрому усилению штормов. В некоторых частях Тихого и Индийского океанов месячные рекорды температуры воздуха превышали 1°C каждый месяц. Для людей это означает "взрывной рост всевозможных экстремальных явлений. Регина Родригес, океанолог из Федерального университета Санта-Катарины в Бразилии

В целом, глобальное потепление вызвано сжиганием ископаемого топлива. Эксперты предупреждают, что если так будет продолжаться и дальше, это приведёт к ещё большему количеству смертей, болезней и разрушений. Парижское соглашение поставило цель ограничить глобальное потепление 1,5 градусами Цельсия к концу столетия. Хотя в 2024 году этот уровень был превышен, цель измеряется десятилетиями, поэтому превышение этого уровня в течение одного года не означает, что цель не была достигнута. Тем не менее, нынешняя политика ведёт мир к глобальному потеплению на 2,7 °C, и эксперты предупреждают, что климатическая катастрофа продолжает усугубляться с каждым градусом повышения температуры. Каждый год за последнее десятилетие был одним из 10 самых жарких за всю историю наблюдений, начиная с 1850 года.

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Фото и видео: The Guardian