  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Ученые ВНИИФТРИ разработали экспресс-тест на содержание жиров в масле
Сегодня, 10:16
114
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Ученые ВНИИФТРИ разработали экспресс-тест на содержание жиров в масле

0 0

По словам гендиректора института, эффективность метода уже подтверждена.

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разработали экспресс-тест на содержание жиров в масле. Об этом сообщил гендиректор института Сергей Донченко в интервью "РИА Новости".

По его словам, этот тест позволяет находить растительные жиры в сливочном масле и точно определить их содержание. Донченко подчеркнул, что на его выполнение потребуется несколько минут. Также гендиректор ВНИИФТРИ отметил, что эффективность метода уже подтверждена.

Ранее мы сообщали, что ученые прогнозируют появление суперцунами рядом с США.

Фото: pxhere.com

Теги: вниифтри, жиры, масло, ученые, экспресс-тест
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии