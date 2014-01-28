Ученые ВНИИФТРИ разработали экспресс-тест на содержание жиров в масле

По словам гендиректора института, эффективность метода уже подтверждена.

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) разработали экспресс-тест на содержание жиров в масле. Об этом сообщил гендиректор института Сергей Донченко в интервью "РИА Новости".

По его словам, этот тест позволяет находить растительные жиры в сливочном масле и точно определить их содержание. Донченко подчеркнул, что на его выполнение потребуется несколько минут. Также гендиректор ВНИИФТРИ отметил, что эффективность метода уже подтверждена.

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