Отмечается, что суперцунами будут вызваны тектоническими сдвигами на дне Тихого океана.

Ученые прогнозируют появление суперцунами рядом с США. Об этом сообщает портал "МедиаПоток".

По информации источника, в будущем Соединенные Штаты могут столкнуться с опасным природным катаклизмом. Отмечается, что суперцунами будут вызваны тектоническими сдвигами на дне Тихого океана. Одной из потенциально опасных зон является участок земной коры, который простирается на 900 км от Северной Калифорнии до канадского острова Ванкувер.

Ученые предполагают, что эти катаклизмы могут затронуть не только США, но и соседние страны, а масштабы разрушений повлекут тяжелые последствия для всех пострадавших регионов.

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