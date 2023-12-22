В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,0

СПециалисты рассказали о происшествии.

На территории Азербайджана вечером 19 января произошло землетрясение. Соответствующее заявление сделали представители из Республиканского центра сейсмологической службы при НАНА. Иностранные специалисты заметили, что подземные толчки ощущались в некоторых районах страны. Очевидцы рассказали, что инцидент зафиксирован около 22 часов 5 минут по местному времени. По предварительным данным, магнитуда природного явления составила 5,0. По социальным сетям распространились ролики, снятые жителями Сабирабада. Там землетрясение достигло 5,2 баллов. От 4 до 3 баллов ощущалось в Саатлы-Сабирабаде, а также в в Билясуварском, Джалилабадском, Масаллинском, Ярдымлинском, Ленкоранском, Лерикском, Ширванском, Зардабском, Агдамском, Агдашском и Кюрдамирском районах.

Волны цунами высотой пять метров достигли западного побережья Японии.

Фото и видео: Telegram / Caspian Live || 24 /7