Волны ударили по АЭС "Касивадзаки-Карива".

Волны цунами высотой пять метров достигли западного побережья Японии. Дополнительно угроза цунами объявлена также и в российском регионе Сахалине, где под удары водной стихии могут попасть прибрежные части западного побережья острова.

Ранее на территории страны произошла серия мощных землетрясений с максимальной магнитудой 7,6 балла. Подземные толчки были зафиксированы в 16:10 вечера по местному времени (в 10:10 утра 1 января по времени Москвы). Местные эксперты отметили, что больше всего активная сейсмическая активность наблюдалась в таких префектурах как Исикава, Ниигата, Фукуи и Нагано. Местные жители ощутили землетрясение в Токио и крупном мегаполисе Осаке.

В настоящее время в канцелярии премьер-министра Японии работает кризисный штаб. В этот центр стекается последняя информация о последствиях стихии. Пока что о пострадавших и разрушениях не сообщаются. Влати проверяют работу японских атомных станций, в том числе крупнейшей в мире атомной электростанции "Касивадзаки-Карива". На территории Исикавы остановлено движение скоростных поездов. В СМИ пишут о том, что около крупнейшей в мире АЭС "Ксивадзаки-Карива" на Хонсю зафиксировано цунами высотой 0,4 метра. В текущий момент энергетическая компания TEPCO уточняет состояние режимного объекта.

В Японии произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами.

Фото и видео: Telegram / BAZA