В Японии произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами

Данных о пострадавших или повреждениях нет.

Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли на территории японской префектуры Исикава, расположенной в западной части страны. Местные жители уточнили, что сильные подземные толчки ощущались в таких городах как Осака и Киото, а также Токио. Согласно информации от Главного метеорологического агентства Японии, первые удары с магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16:06 вечера по местному времени (в 10:06 утра 1 января по времени Москвы). Второй, более мощный уда в 7,4 балла, произошел в 16:10 по местному времени (10:10 утра по московскому времени). В настоящее время региональными властями объявлена угроза цунами. О разрушениях и пострадавших на текущий момент сведений нет.

Землетрясение зафиксировали в районе Приозерска.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости