Землетрясение зафиксировали в районе Приозерска

Землетрясение случилось в 15:53 по мск в среду, 27 декабря.

На глубине 11-ти км под Ладожским озером, в акватории, расположенной к востоку от Приозерска, произошло землетрясение. Хотя его сила была невелика (всего лишь 2,4 балла по шкале Рихтера), такое явление является весьма необычным для региона. Данными о катаклизме поделилась сейсмологическая служба Европейского средиземноморского региона (EMSC).

Землетрясение случилось в 15:53 по мск в среду, 27 декабря. Специалисты Ладожского аварийно-спасательного центра подчеркнули, что даже слабые землетрясения совсем не характерны для этой местности. Ладожское озеро считается одним из самых спокойных сейсмических регионов на земле, а Петербург стоит на Балтийском щите, который не является сейсмической зоной. Тем не менее, здесь время от времени регистрируются небольшие колебания.

Ведущий инженер Сейсмологической станции "Пулково" геофизической службы Российской академии наук (РАН) Владимир Карпинский рассказал, что их служба имеет трехкомпонентные сейсмометры, которые работают с 1998 года. Судя по показаниям, землетрясения являются ежедневным явлением, например, ими считаются даже колебания во время посадки самолёта.

Ранее мы сообщили о том, что в новогоднюю ночь в Петербурге ожидается до -10 градусов.

Фото: European-Mediterranean Seismological Centre.