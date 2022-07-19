В новогоднюю ночь в Петербурге ожидается до -10 градусов

С 31 декабря на востоке Ленинградской области, с 1 января 2024 года на всей территории области и в Петербурге отклонение температуры воздуха от нормы составит 10-15 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о предстоящей погоде 30 и 31 декабря в Северной столице и Ленинградской области.

Медленно, но подходит к нашим районам атмосферный фронт. Осадки уже на границе Ленинградской области. К Петербургу они подойдут вечером, и в течение завтрашних суток ждем снег с высотой в несколько сантиметров. Так что всё будет очень красиво даже в центре города. Александр Колесов, синоптик

До нового года и в новогоднюю ночь температура в Петербурге немного ниже -10 градусов. А дальше начинается аномально холодная погода, которая приходит вместе с антициклоном с севера.

С 31 декабря на востоке Ленинградской области, с 1 января 2024 года на всей территории области и в Петербурге отклонение температуры воздуха от нормы составит 10-15 градусов, в отдельных районах может быть даже ниже.

Среднесуточная температура воздуха понизится до -15…-20 градусов и продлится всё это ориентировочно до 5 января. По прогнозу температура воздуха по Ленобласти в ночные часы может опускаться и до -30 градусов, в Санкт-Петербурге до -20 градусов и ниже.

Фото: Piter.tv; Александр Колесов