В среду в Петербурге ожидается дождь и +22 градуса

Местами возможны гроза и ливень.

В среду, 21 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью может пойти кратковременный дождь, местами гроза с ливнем. Днем без существенных осадков. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в ночное время составит +14…+16 градусов, днем потеплеет до +20…+22. Ветер подует с северо-запада умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что небо над Петербургом окрасилось в розово-персиковые цвета.

Фото: pexels.com