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В среду в Петербурге ожидается дождь и +22 градуса
Сегодня, 14:51
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

В среду в Петербурге ожидается дождь и +22 градуса

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Местами возможны гроза и ливень.

В среду, 21 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью может пойти кратковременный дождь, местами гроза с ливнем. Днем без существенных осадков. Об этом сообщили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Температура воздуха в ночное время составит +14…+16 градусов, днем потеплеет до +20…+22. Ветер подует с северо-запада умеренный. Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее мы писали, что небо над Петербургом окрасилось в розово-персиковые цвета.

Фото: pexels.com

Теги: погода спб, прогноз погоды
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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