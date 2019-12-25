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Небо над Петербургом окрасилось в розово-персиковые цвета – фото
Сегодня, 10:29
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Небо над Петербургом окрасилось в розово-персиковые цвета – фото

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Удивительный и совсем не свойственный облакам цвет удивил многих горожан.

Вечером 19 июля небо в Петербурге окрасилось в удивительные цвета. Над городом проплывали облака розового и персикового цвета. Горожане поделились в сети красочными снимками необычного заката.

Комментаторы назвали вечернее небо в Петербурге невероятным. Кто-то предположил, что розовые облака являются признаком перемен к хорошей погоде и не только.

Ранее мы писали, что циклон с Баренцева моря испортит погоду в Петербурге 20 июля.

Фото: ВКонтакте / Γιάννης Αντετοκούνμπο, Виталина Таль, Ольга Юсупджанова, Галина Николаева, Анастасия Царёва, Instagram / sashka.kusashka

Теги: закат, фото
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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dfdfggg
Сегодня 12:26

Красивое небо получилось,очень прекрасно.

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