Небо над Петербургом окрасилось в розово-персиковые цвета – фото

Удивительный и совсем не свойственный облакам цвет удивил многих горожан.

Вечером 19 июля небо в Петербурге окрасилось в удивительные цвета. Над городом проплывали облака розового и персикового цвета. Горожане поделились в сети красочными снимками необычного заката.

Комментаторы назвали вечернее небо в Петербурге невероятным. Кто-то предположил, что розовые облака являются признаком перемен к хорошей погоде и не только.

Ранее мы писали, что циклон с Баренцева моря испортит погоду в Петербурге 20 июля.

Фото: ВКонтакте / Γιάννης Αντετοκούνμπο, Виталина Таль, Ольга Юсупджанова, Галина Николаева, Анастасия Царёва, Instagram / sashka.kusashka