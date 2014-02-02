Циклон с Баренцева моря испортит погоду в Петербурге 20 июля

При облачной с прояснениями погоде в вечерние часы пройдут кратковременные дожди.

Во вторник, 20 июля, Петербург и Ленобласть своими атмосферными фронтами заденет циклон, находящийся над Баренцевым морем. При облачной с прояснениями погоде в вечерние часы пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Температура воздуха сегодня останется близкой к норме. Термометры в городе покажут +22…+24 градусов, в Ленобласти +20…+25. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы писали, что неадекватный прохожий разгромил электросамокаты на одной из улиц Петербурга.

Фото: Instagram / radio_baldheaded