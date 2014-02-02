Циклон с Баренцева моря испортит погоду в Петербурге 20 июля

Во вторник, 20 июля, Петербург и Ленобласть своими атмосферными фронтами заденет циклон, находящийся над Баренцевым морем. При облачной с прояснениями погоде в вечерние часы пройдут кратковременные дожди. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.
Температура воздуха сегодня останется близкой к норме. Термометры в городе покажут +22…+24 градусов, в Ленобласти +20…+25. Ветер подует с запада со скоростью 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.
Ранее мы писали, что неадекватный прохожий разгромил электросамокаты на одной из улиц Петербурга.
Фото: Instagram / radio_baldheaded
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