Неадекватный прохожий разгромил электросамокаты на одной из улиц Петербурга

Вечером 19 июля жители Петербурга заметили на одной из улиц города неадекватного прохожего, со всей силы пинающего электросамокаты. Видео с места происшествия появилось в сети.
Неизвестный повалил на асфальт два электросамоката, припаркованные на тротуаре. На записи видно, как мужчина со всей силы пинает их, не обращая внимания ни на кого вокруг.
Что вызвало такую реакцию у прохожего, непонятно. Комментаторы предположили, что самокаты стояли на тротуаре, мешая движению. Именно это могло вызвать у мужчины столь бурную реакцию.
Ранее мы писали, что самокатчик разбил голову на Коломенской, въехав в яму.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Может человек с детства имеет неприязнь к самокатам. Вот и выместил детскую обиду.