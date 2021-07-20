Неадекватный прохожий разгромил электросамокаты на одной из улиц Петербурга

Неизвестный со всей силы пинал ногой двухколесный транспорт, не обращая внимания ни на кого вокруг.

Вечером 19 июля жители Петербурга заметили на одной из улиц города неадекватного прохожего, со всей силы пинающего электросамокаты. Видео с места происшествия появилось в сети.

Неизвестный повалил на асфальт два электросамоката, припаркованные на тротуаре. На записи видно, как мужчина со всей силы пинает их, не обращая внимания ни на кого вокруг.

Что вызвало такую реакцию у прохожего, непонятно. Комментаторы предположили, что самокаты стояли на тротуаре, мешая движению. Именно это могло вызвать у мужчины столь бурную реакцию.

Ранее мы писали, что самокатчик разбил голову на Коломенской, въехав в яму.

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