В Амурской области мужчину, сбежавшего из больницы с коронавирусом, осудили на 8 месяцев

В Амурской области мужчине назначили наказание за побег из больницы.
Прокуратура Амурской области сообщает, что Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело по обвинению 39-летнего жителя г. Шимановска. Он признан виновным в "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления последствий в виде массового заболевания людей".
Следствием и судом установлено, что данный гражданин в мае 2020, зная, что он болен коронавирусом, дважды совершал побег из больницы, где проходил лечение.
Суд назначил виновному 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.
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Фото:pixabay
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