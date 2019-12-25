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В Амурской области мужчину, сбежавшего из больницы с коронавирусом, осудили на 8 месяцев
Сегодня, 9:46
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MShaffter

В Амурской области мужчину, сбежавшего из больницы с коронавирусом, осудили на 8 месяцев

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Отмечается, что мужчина совершал побег дважды, а срок дали условный.

В Амурской области мужчине назначили наказание за побег из больницы.

Прокуратура Амурской области сообщает, что Благовещенский городской суд Амурской области рассмотрел уголовное дело по обвинению 39-летнего жителя г. Шимановска. Он признан виновным в "нарушение санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления последствий в виде массового заболевания людей".

Следствием и судом установлено, что данный гражданин в мае 2020, зная, что он болен коронавирусом, дважды совершал побег из больницы, где проходил лечение.

Суд назначил виновному 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

Ранее:В ЯНАО пациент с коронавирусом сбежал из больницы и сел на поезд

Фото:pixabay

 

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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