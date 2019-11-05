Губернатор региона пообещал, что трагедия не сойдет с рук преступникам.

В Приамурье убили краснокнижного амурского тигра Павлика. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин. По данным специалиста, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Останки животного обнаружены вечером 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского района, возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ - незаконная добыча животного, занесенного в Красную книгу РФ Олег Зюбин, природоохранный прокурор

Ранее информацией о гибели животного также поделился губернатор Амурской области Василий Орлов. Он написал в аккаунте в Instagram о том, что следствие уже располагает определенной информацией о людях, причастных к данной трагедии.

Напомним, что GPS-сигнал с ошейника Павлика пропал 8 сентября. В последний раз он фиксировался в Свободненском районе. На место событий сразу же выехали специалисты по охране животных. Оперативная группа нашла труп тигра 23 сентября в четырех километрах от последней локации.

В Таиланд вернулись вымирающие тигры.

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