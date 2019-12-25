Женщина в Приамурье ударом скалки убила сожителя

Семейная ссора между супругами переросла в жестокую драку.

В Амурской области женщина стала фигуранткой уголовного дела после гибели гражданского мужа. Трагедия произошла в селе Дальневосточное Ромненского района, сообщила пресс-служба СК по региону.

По данным следствия, супруги поругались и женщина схватила кухонную скалку. Она ударила мужчину в височную область. От полученного повреждения сожитель скончался на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать его смерть.

Следователи возбудили уголовное дело. Женщину задержали на месте преступления. По словам соседей, между сожителями часто возникали конфликты.

Сейчас подозреваемая находится под стражей, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

В Хабаровском крае житель села Пересловка пытался застрелить бывшую жену. Ставшая любовницей женщина грозилась все рассказать новой возлюбленной.

Фото: СК по Амурской области