В Хабаровском крае мужчина выстрелил в бывшую жену, чтобы скрыть измену

Ставшая любовницей женщина пригрозила ему все рассказать новой возлюбленной.

В Хабаровском крае арестовали 35-летнего жителя села Пересловка, который пытался застрелить бывшую жену. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствие установило, в конце мая мужчина вместе с бывшей распивал спиртное в ее доме. Во время застолья они поругались и 44-летняя женщина пригрозила рассказать его нынешней возлюбленной про их интимные отношения.

После конфликта мужчина поехал к себе домой в село Могилевка. Ночью он взял в гараже ружье и отправился обратно. В окне дома обвиняемый увидел силуэт и выстрелил в него из ружья. Решив, что бывшая скончалась, он уехал.

По дороге домой мужчина выбросил одежду в реку, а ружье и патроны спрятал в заброшенном здании. Бывшая жена выжила, а сельчанина оперативно задержали. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Ранее мы сообщали, что в Петербурга мужчина застрелил своего знакомого в квартире.

Фото: Magnific