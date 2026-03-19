В Хабаровском крае задержали группу "черных лесорубов"

В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали группу "черных лесорубов". Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По данным следствий, в состав группы входили семь мужчин в возрасте от 35 до 53 лет. Противоправную деятельность организовал 43-летний уроженец села Солонцовый. Вместе с подельниками он нелегально заготавливал сосны, дубы и березы. Стволы распиливали на небольшие бревна, вывозили на спецтехнике, а далее реализовывали жителям близлежащих поселков для отопления.

Общая сумма ущерба составила более чем 25 млн рублей. По данным оперативников, злоумышленники вырубили порядка 300 деревьев. Полицейские изъяли древесину, грузовой автомобиль, трактор и бензопилы. Возбуждено уголовное дело.

Видео: УМВД России по Хабаровскому краю