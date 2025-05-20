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В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности 19 августа
Вчера, 15:16
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В Петербурге объявили "желтый" уровень опасности 19 августа

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Ожидаются грозы, ветер и дожди.

В Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности 19 августа. Как сообщили в Смольном, по информации Росгидрометцентра, завтра с 00:00 до 21:00 возможна гроза, с 01:00 до 23:00 предупреждение будет действовать из-за сильного ветра. Его порывы составят 15 м/с. А с 22:00 18 августа до 09:00 20 августа пройдут дожди. 

Правительство Петербурга обращается к автомобилистам и пешеходам с просьбой соблюдать особую осторожность в связи с высоким риском дорожнo-трaнспортных происшествий, а также по возможности избегать приближения к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям. 

Пресс-служба городской администрации 

Ранее мы рассказывали о том, что наиболее дождливой окажется среда. А средняя температура воздуха на этой неделе – до +20 градусов. 

Фото: Piter.TV 

Теги: август, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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