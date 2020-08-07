Ученые заявили о возвращении индокитайских тигров в страну.

В Таиланд вернулись вымирающие тигры. Об этом сообщили журналисты из Lonely Planet со ссылкой на департамент дикой природы страны, а также организацию по сохранению диких кошек. Чиновники объявили, что их фотоловушки зафиксировали нахождение индокитайских тигров в Таиланде. Эти животные находятся под угрозой исчезновения.

В ХХ веке популяция данного вида тигров насчитывала около сотни тысяч особей. Сейчас количество животных сократилось до 3900. Появление первых индокитайских тигров в Таиланде говорит ученым о том, что в стране началась восстанавливаться экосистема.

Напомним, что индокитайский тигр меньше по размерам, чем бенгальский или амурский. Они обитают на территории Лаоса, Малайзии, Вьетнама и Камбоджи.

В ЕАО два медведя подрались перед фотоловушкой на тропе тигров.

Видео: Youtube/The Jakarta Post