В ЕАО два медведя подрались перед фотоловушкой на тропе тигров

Звери сломали ограждения, которым не смогли навредить тигры.

В Еврейской автономной области два медведя подрались и повредили фотоловушку на тропе тигров. Об этом сообщили сотрудники центра "Амурский тигр" в Instagram-аккаунте. Они объяснили, что дикие животные сломали также ограждения из столбов и проволоки.

Если помните, то тигры в этом месте проходят спокойно, как говорится, без шума и пыли. Медведи же пришли и все сразу разломали! представители центра "Амурский тигр" в ЕАО

На кадрах видно, как два медведя с разных сторон подходят к забору с колючей проволокой. Начинается драка. Согласно информации с камеры видеозаписи, данная схватка произошла 11 мая.

Туристы из Сассекса случайно наткнулись на медведя и не испугались.



