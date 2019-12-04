Туристы из Сассекса случайно наткнулись на медведя и не испугались

Барибал не удостоил людей внимания.

Невозмутимая реакция туристов на встречу с диким медведем попала на видео. Об этом сообщили журналисты портала NJ. Они рассказали, что в округе Сассекс (штат Нью-Джерси) группа молодых людей наткнулась на барибала. Этот вид медведей является самым распространенным на территории Северной Америки.

Он не проявлял агрессии, просто проходил мимо. Мы подумали, что лучше не поддаваться панике и уйти. Все же это не наш дом, а его Джозеф Кун, очевидец

Американцу удалось запечатлеть на видео, как к его 25-летней подруге крадется медведь. Джозеф говорит ей, что им пора уходить. Только после этого девушка замечает лесного зверя. По совету оператора она начинает медленно двигаться. В этот момент хищник осматривает территорию, не обращая внимания на людей.

После того, как компания отошла на безопасное расстояние от медведя, они продолжили снимать поведение медведя в дикой природе.

Медведи из РКЦ "Велес" спасаются от жары холодным душем из шланга.

Видео: NJ.com