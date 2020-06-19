Медведи из РКЦ "Велес" спасаются от жары холодным душем из шланга

Сотрудники смастерили для хищников фонтанчики и бассейны.

Самые крупные подопечные реабилитационного центра помощи диким животным "Велес", медведи, спасаются от жары под самодельными фонтанчиками с холодной водой. В официальной группе РКЦ "ВКонтакте" сотрудники показали собранные из шлангов "поливалки": непрерывный поток воды поступает прямо в импровизированные бассейны, в которых прохлаждается каждый из медведей.

Сотрудники отметили, что в жаркие дни в Центре в разы вырос расход воды: животным хочется подольше принимать прохладный душ. Медведь Носик на видео с удовольствием подставляет под струю голову и шею и пьет воду из фонтанчика, а медведица Марьям как будто устала от жары и отошла в угол бассейна. Много воды в знойную неделю употребили и лоси: сохатые много и шумно пьют, избавляясь от жажды.

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Видео: РКЦентр "ВЕЛЕС" — помощь диким животным / "ВКонтакте"