"Крик души": В Барнауле посетители зоопарка после открытия закормили животных до смерти

Сотрудники зоопарка выложили в интернет шокирующее видео с погибшими тремя белочками.

Сотрудники Барнаульского зоопарка "Лесная сказка" обратились к посетителям зоопарка в шокирующем видео.

Барнаульский зоопарк вновь открыт для посетителей с 8 июня после закрытия из-за коронавируса. Прошло всего несколько дней как зоопарк принимает гостей, но уже такие печальные последствия. В зоопарке из-за людей погибли 3 белочки.

Директор зоопарка Сергей Писарев выложил в Instagram видео, на котором показаны мертвые бельчата. Он сообщил, что видео жестокое, но по-другому поступить уже не могут. Аналогичное видео опубликовано и в социальной сети ВКонтакте на странице зоопарка "Лесная Сказка". Это "крик души" сотрудников зоопарка. Этих белочек отравили посетители, которые кормят животных, несмотря на многочисленные предупреждения, что животных кормить нельзя.

Сергей Писарев объясняет, что животные сыты, их кормлением занимаются специалисты. А люди кормят животных неподходящим для них кормом. Это не первый случай в этом зоопарке. В "Лесной сказке" погиб олень, которого люди накормили морковкой, которую им категорически нельзя. От необдуманных действий гостей зоопарка едва не погибла пантера.

Мы еще раз просим — ни в коем случае не кормите животных! Для этого есть специалисты, которые накормят. Животные сыты

Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка

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