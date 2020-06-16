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Московский зоопарк снова принимает гостей

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С 16 июня Московский зоопарк вновь открыт для посещения.

Московский зоопарк с сегодняшнего дня снова принимает посетителей.

В Москве постепенно снимаются ограничительные меры после карантина из-за коронавируса. Уже открываются для посетителей летние кафе и веранды. Также с 16 июня вновь открыт для посещения и столичный зоопарк.

Билеты можно купить только онлайн, кассы закрыты. По зоопарку установлены санитайзеры для дезинфекции рук. Нельзя пользоваться скамейками и детскими площадками. А также на посетителях должны быть маски и перчатки. Предусмотрена продажа билетов по сеансам в 7.30, 12.00, 15.. и 18.00, чтобы не допустить большого количества посетителей одномоментно.

Фото и видео Московский зоопарк

Теги: московский зоопарк, новости москвы, новости россии, снятие ограничений
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество,

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