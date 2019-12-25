На Алтайской трассе сын главы избиркома Барнаула погиб в свой день рождения в ДТП

За рулем автомобиля был именинник.

Сын главы Барнаульского избиркома разбился насмерть в ДТП в день своего 20-летия.

Авария произошла в ночь на 10 октября на 48 километре автодороги Калманка – Новороманово - Лебяжье. Молодей человек не справился с управлением, и машина вылетела в кювет. Два пассажира иномарки получили незначительные травмы и находятся дома на амбулаторном лечении. Водитель от полученных травм скончался на месте.

Сегодня стало известно, что погибший - сын главы избиркома Барнаула. 10 октября парню исполнялось 20 лет.

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Фото:ВК, Инцидент Барнаул