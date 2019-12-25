В Барнауле на пешеходном переходе КАМАЗ насмерть задавил школьника

Начальник регионального Главка Андрей Подолян взял на личный контроль расследование ДТП.

В Барнауле вечером в среду 7 октября на пешеходном переходе погиб 14-летний мальчик.

Издание bankfax сообщает, что ДТП произошло на улице Вологодской в Барнауле в вечернее время. КАМАЗ сбил 14-летнего подростка на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм мальчик скончался на месте аварии.

Все обстоятельства ДТП выясняются. Расследование причин ДТП взял на свой контроль начальник регионального Главка Андрей Подолян.

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Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю