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В Перми пропавшего подростка нашли мертвым
Сегодня, 12:07
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MShaffter

В Перми пропавшего подростка нашли мертвым

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Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

Через два дня пропавшего 14-летнего подростка нашли мертвым.

Как сообщает издание "Новости Перми", 5 октября 14-летний подросток дошел до учебного центра и отправил родителям СМС, что он на месте. Следующую СМС он отправил преподавателю учебного заведения, что он плохо себя чувствует и на занятия не придет. Затем ушел в неизвестном направлении.

Вечером 7 октября поиски были прекращены, а утром четверга стало известно, что пропавшего подростка нашли мертвым. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Для выяснения точных причин смерти будет проведена экспертиза. 

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Фото:pixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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