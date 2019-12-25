В Перми пропавшего подростка нашли мертвым

Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено.

Через два дня пропавшего 14-летнего подростка нашли мертвым.

Как сообщает издание "Новости Перми", 5 октября 14-летний подросток дошел до учебного центра и отправил родителям СМС, что он на месте. Следующую СМС он отправил преподавателю учебного заведения, что он плохо себя чувствует и на занятия не придет. Затем ушел в неизвестном направлении.

Вечером 7 октября поиски были прекращены, а утром четверга стало известно, что пропавшего подростка нашли мертвым. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. Для выяснения точных причин смерти будет проведена экспертиза.

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