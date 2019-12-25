В Хакасии мать заставляла употреблять ребенка наркотики

Подросток после полугода приема наркотических средств получил зависимость.

В Хакасии 31-летнюю женщину отправили на 9 лет в колонию из-за того, что подсадила родного сына на наркотики.

Жительница Черногорска (Хакасия) в течение полугода давала 13-летнему сыну наркотики, вследствие чего у подростка развилась зависимость.

Суд признал женщину виновной по статье "Склонение к потреблению наркотических средств, совершенное в отношении несовершеннолетнего и повлекшее по неосторожности наступление иных тяжких событий" и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с пребыванием в колонии общего режима.

Женщина с приговором суда не согласилась и подала аппелицию, повторный суд оставил приговор без изменений.

Ранее:На Камчатке замдиректора надругался над 9-летней школьницей прямо в классе

Фото:pixabay