На Камчатке замдиректора надругался над 9-летней школьницей прямо в классе

Преступление было совершено в день учителя.

На Камчатке в одной из школ Елизовского района педагог надругался в классе над 9-летней школьницей.

"Кам24" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что в полицию поступило заявление от мамы маленькой школьницы, в котором говорилось, что в день учителя 5 октября над ее дочерью было совершено сексуальное насилие.

По предварительным данным, девочка осталась в классе одна. Заместитель директора школы по инновационной деятельности совершил с ребенком иные действия сексуального характера.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "насильственные действия сексуального характера". Проверятся причастность педагога к другим аналогичным преступлениям.

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