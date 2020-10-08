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В Дагестане школьный автобус попал в массовое ДТП

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В ДТП погибли 3 человека, 8 детей получили травмы.

В Дагестане недалеко от Кизляра микроавтобус со школьниками попал в ДТП с 3 грузовиками и легковушкой, сообщает ТАСС. В результате ДТП погибли 3 человека, 9 человек пострадали, среди пострадавших 8 школьников. По другим данным пострадавших больше. Водитель школьной "Газели" в тяжелом состоянии.

Следственные органы СКР по Республике Дагестан начали проверку по факту ДТП по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых произошло ДТП с погибшими и причинением вреда здоровью школьников". По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение. 

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, водитель одного из грузовиков выехал на встречку и протаранил другие машины.

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Видео: ВК,PRO News

 

 

 

Теги: газель с детьми, овости дагестана, школьный автобус дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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