В Дагестане школьный автобус попал в массовое ДТП

В ДТП погибли 3 человека, 8 детей получили травмы.

В Дагестане недалеко от Кизляра микроавтобус со школьниками попал в ДТП с 3 грузовиками и легковушкой, сообщает ТАСС. В результате ДТП погибли 3 человека, 9 человек пострадали, среди пострадавших 8 школьников. По другим данным пострадавших больше. Водитель школьной "Газели" в тяжелом состоянии.

Следственные органы СКР по Республике Дагестан начали проверку по факту ДТП по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых произошло ДТП с погибшими и причинением вреда здоровью школьников". По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, водитель одного из грузовиков выехал на встречку и протаранил другие машины.

Ранее:В Рязанской области на военном складе продолжаются взрывы

Видео: ВК,PRO News