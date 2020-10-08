В Рязанской области на военном складе продолжаются взрывы

К утру взрывы стали реже.

В Рязанской области продолжают бороться с пожаром на складе военных боеприпасов.

ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах сообщает, что по состоянию на 6 утра четверга интенсивность взрывов была раз в 20 секунд, или 3 взрыва в минуту. Пожар также не удалось еще потушить. Ликвидация возгорания осложняется из-за взрывов.

В тушении пожара и ликвидации последствий взрывов задействованы почти 800 человек, около 200 единиц техники, в том числе три пожарных поезда.

МЧС показало видео, снятое с вертолета, снятое накануне вечером. На кадрах видно насколько велика площадь пожара.

К сожалению, не обошлось без пострадавших. За медпомощью обратились 10 человек. Большинство госпитализировано, один человек в реанимации.

Напомним, накануне днем, 7 октября, на старом складе боеприпасов под Рязанью произошел пожар. Из-за огня детонируют боеприпасы и слышатся взрывы.

Видео: МЧС