В Рязанской области на складе боеприпасов произошел пожар со взрывами

Жителей села в 3 километрах от воинской части эвакуировали.

На территории бывшей воинской части в Рязанской области произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Западном военном округе.

Сегодня днем, 7 сентября, на старом складе боеприпасов под Рязанью произошел пожар. Из-за огня детонируют боеприпасы и слышатся взрывы. Пострадавших во время ЧП нет, люди эвакуированы.

Также эвакуированы жители близлежащего села, которое находится в 3 километрах от военной части. По словам телеграм-канала "112" объявлена эвакуация из населенных пунктов в радиусе 50 км.

Ранее:В Симферополе из-за тараканов у соседа погибли двое детей

Видео: 112