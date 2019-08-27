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В Рязанской области на складе боеприпасов произошел пожар со взрывами

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Жителей села в 3 километрах от воинской части эвакуировали.

На территории бывшей воинской части в Рязанской области произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в Западном военном округе.

Сегодня днем, 7 сентября, на старом складе боеприпасов под Рязанью произошел пожар. Из-за огня детонируют боеприпасы и слышатся взрывы. Пострадавших во время ЧП нет, люди эвакуированы.

Также эвакуированы жители близлежащего села, которое находится в 3 километрах от военной части. По словам телеграм-канала "112" объявлена эвакуация из населенных пунктов в радиусе 50 км.

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Видео: 112

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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