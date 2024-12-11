На Авангардной улице обнаружили склад боеприпасов

На место приехали полицейские.

Сотрудники Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга совместно с работниками подведомственной организации в ходе освобождения незаконно занятого участка городской территории на Авангардной улице обнаружили хранилище оружейных патронов, – сообщили в комитетской пресс-службе.

На объекте незаконно был установлен металлический гараж-бокс. Вскрыв его, сотрудники ККИ обнаружили несколько пачек боеприпасов для огнестрельного оружия. На место был вызван наряд правоохранителей.

ККИ и ЦПЭИГИ продолжают активно бороться с незаконным использованием государственной собственности. Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Вчера на Советской улице в Кронштадте была обнаружена осколочная граната Ф-1.

Фото: Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга