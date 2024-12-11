В Кронштадте на Советской улице нашли осколочную гранату

Это был муляж для игры в страйкбол.

В районе 14:30 правоохранителям региона поступила информация, что на Советской улице в городе Кронштадт был обнаружен предмет, похожий на гранату, – сообщают в пресс-службе вневедомственной охраны Санкт-Петербурга.

На место оперативно выдвинулся наряд межрайонного отдела Росгвардии по Приморскому району Северной столицы. По прибытию росгвардейцы оцепили территорию у жилого дома и начали дожидаться отряда взрывотехников.

Прибывшие специалисты из подразделения ОМОН "Бастион" осмотрели предмет и заключили, что это всего лишь страйкбольный муляж гранаты Ф-1. Он был изъят и утилизирован.

Ранее мы сообщали, что в Кронштадте водитель угрожал мужчине травматом из-за перепалки на дороге.

Фото: Росгвардия Санкт-Петербурга