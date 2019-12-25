В Симферополе из-за тараканов у соседа погибли двое детей

Яд пролежал несколько дней этажом ниже, и ядовитые пары убили детей.

В Симферополе мужчина случайно отравил двух детей соседки сверху.

Следственные органы СКР по Республике Крым и Севастополю сообщают, что симферопольскому предпринимателю и его знакомому предъявлено обвинение по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности отравление и смерть людей".

Трагедия произошла в ноябре прошлого года в одной из квартир пятиэтажного дома. Женщина вызвала скорую, увидев резкое ухудшение состояния своих троих детей и свое. 10-месячный малыш скончался до приезда медиков. Пятилетний мальчик и восьмилетняя девочка были доставлены в больницу, где девочка скончалась. Мальчику и маме была оказана медпомощь, они выжили.

В ходе следственных действий путем сложных экспертиз была установлена причина гибели 2 детей. Как удалось установить, предприниматель арендовал помещение на 1 этаже и решил потравить там тараканов, для чего купил специальную отраву. Его знакомый разложил таблетки с ядом по квартире, закупорил окна и двери и покинул помещение.

Пока яд лежал в помещении он среагировал с воздухом и из него выделился газ фосфин. Ядовитое вещество проникло на второй этаж, где жила семья с 3 детьми.

Обвиняемые полностью признали свою вину.

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