В Приамурье при пожаре в частном доме погибли двое детей

СК возбудил уголовное дело после возгорания.

Двое детей погибли при пожаре в частном доме, находящегося на терртории Амурской области. В пресс-службе регионального экстренного ведомства подтвердили, что утром 19 января в селе Богословка загорелся жилой деревянный дом. В ликвидации огня принимали участие специалисты из пожарной части №31 села Ивановки.

Звеном газодымозащитной службы в доме была обнаружена и передана врачам скорой помощи девочка. Несмотря на все усилия врачей, ребенка спасти не удалось. В ходе тушения на месте пожара был обнаружен мальчик без признаков жизни. пресс-служба ГУ МЧС РФ

Согласно данным от Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, сообщение о возгорании поступило в 08:51 утра по местному времени (в 01:51 утра по времени Москвы). На место инцидента были направлены восемь спасателей и две автоцистерны. Установлено, что открытым пламенем горела крыша жилого дома, а также одна из комнат. остальные помещения были в дыму. По факту инуидента возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ. Речь идет о причинении смерти по неосторожности двум лицам. По предварительным сведениям, несовершеннолетние находились в здании вместе с матерью Женщине удалось выжить.

В Красном Селе огонь уничтожил дом, сарай и автомобиль.

Фото и видео: Следственный комитет по региону