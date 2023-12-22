В Красном Селе огонь уничтожил дом, сарай и автомобиль

По предварительным данным, никто не пострадал.

В Красносельском районе сегодня, 19 января, произошел пожар. В СНТ "Волна" горел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:03. В частном доме полыхала обстановка на площади 15 квадратных метров. Кроме того, огонь перекинулся на стоявший рядом сарай. Пламя уничтожило припаркованный автомобиль.

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 5:00 утра пожар ликвидировали.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv