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В Красном Селе огонь уничтожил дом, сарай и автомобиль
Сегодня, 8:50
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В Красном Селе огонь уничтожил дом, сарай и автомобиль

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По предварительным данным, никто не пострадал.

В Красносельском районе сегодня, 19 января, произошел пожар. В СНТ "Волна" горел частный дом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 04:03. В частном доме полыхала обстановка на площади 15 квадратных метров. Кроме того, огонь перекинулся на стоявший рядом сарай. Пламя уничтожило припаркованный автомобиль. 

На место случившегося прибыли 10 спасателей и две спецмашины. В 5:00 утра пожар ликвидировали.

По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в поселке Строение после пожара нашли обгоревший труп.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар красное село, пожарные
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

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