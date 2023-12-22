В поселке Строение после пожара нашли обгоревший труп

По предварительным данным, погиб пенсионер.

В Тосненском районе сегодня, 18 января, в поселке Строение произошел пожар. На улице Дорога на Вырицу, 16, горел частный дом.

По информации Piter.tv, здание загорелось в 06:13. На место случившегося прибыли пожарные. Дом потушили. В результате случившегося погиб один человек.

Спасатели нашли сильно обгоревший труп. Тело принадлежало мужчине.

На место происшествия приехали правоохранители. Выясняется причина возгорания. Устанавливается личность погибшего. По предварительным данным, погиб пенсионер. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv