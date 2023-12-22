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В поселке Строение после пожара нашли обгоревший труп
Сегодня, 8:31
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В поселке Строение после пожара нашли обгоревший труп

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По предварительным данным, погиб пенсионер.

В Тосненском районе сегодня, 18 января, в поселке Строение произошел пожар. На улице Дорога на Вырицу, 16, горел частный дом.

По информации Piter.tv, здание загорелось в 06:13. На место случившегося прибыли пожарные. Дом потушили. В результате случившегося погиб один человек.

Спасатели нашли сильно обгоревший труп. Тело принадлежало мужчине. 

На место происшествия  приехали правоохранители. Выясняется причина возгорания. Устанавливается личность погибшего. По предварительным данным, погиб пенсионер. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: четвероклассник получил травму позвоночника в ДТП на Энергетиков.

Фото: Piter.tv

Теги: дорога на вырицу, мчс, пожар в доме, строение
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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