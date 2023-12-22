Четвероклассник получил травму позвоночника в ДТП на Энергетиков

Пострадавший доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В четверг, 18 января, на проспекте Энергетиков произошла авария, в результате которой пострадал младшеклассник. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что 64-летняя пенсионерка за рулём личного Ford Fusion наехала на 11-летнего ученика четвёртого класса, переходившего проезжую часть справа налево по ходу движения.

В результате мальчик был госпитализирован с ушибом мышц поясничного отдела позвоночника, компрессионным переломом пояснично-крестцового отдела в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что самосвал сбил пенсионерку на Наличной.

Фото: Piter.TV