Самосвал сбил пенсионерку на Наличной

Пострадавшая доставлена в больницу с серьёзными травмами в тяжёлом состоянии.

Во вторник, 16 января, в Василеостровском районе произошло жёсткое ДТП. Самосвал сбил переходившую дорогу пенсионерку. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Авария случилась у дома №42 по Наличной улице: установлено, что 83-летняя женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель грузовика Shacman не успел затормозить и наехал на пенсионерку.

Пострадавшая доставлена в больницу с серьёзными травмами в тяжёлом состоянии.

Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе школьницу сбила машина.

Фото: Piter.TV