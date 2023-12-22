Самосвал сбил пенсионерку на Наличной

Во вторник, 16 января, в Василеостровском районе произошло жёсткое ДТП. Самосвал сбил переходившую дорогу пенсионерку. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Авария случилась у дома №42 по Наличной улице: установлено, что 83-летняя женщина пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель грузовика Shacman не успел затормозить и наехал на пенсионерку.
Пострадавшая доставлена в больницу с серьёзными травмами в тяжёлом состоянии.
Ранее мы сообщили о том, что в Петергофе школьницу сбила машина.
Фото: Piter.TV
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