В Петергофе школьницу сбила машина

Водитель скрылся с места случившегося.

В Петергофе 12-летняя девочка попала под машину. Инцидент произошел накануне, 16 января, на перекрестке Юты Бондаровской и Суворовцев.

По информации Piter.tv, автомобиль сбил школьницу, когда та переходила дорогу вне зоны пешеходного перехода. Пострадавшая на момент ДТП находилась без родителей. Водитель скрылся с места случившегося, в "112" информация об аварии на данном участке не поступала.

Пострадавшую доставили в больницу № 1. У ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, гематомы на левой коленке. В состоянии средней степени тяжести девочку отпустили домой после оказания медицинской помощи. Родители написали отказ от госпитализации.

Стражи порядка устанавливают личность водителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.tv: студента Охтинского колледжа избили из-за футболки с надписью на иностранном языке.

Фото: Piter.tv