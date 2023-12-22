Студента Охтинского колледжа избили из-за футболки с надписью на иностранном языке

Юноша находится в тяжёлом состоянии.

Во вторник, 16 января, из Охтинского колледжа был госпитализирован избитый 17-летний студент второго курса. Как стало известно Piter.TV, юноша находится в тяжёлом состоянии.

Установлено, что около 13:00 у пострадавшего возник конфликт в учебном заведении из-за надписи на футболке на иностранном языке. Студент доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга средней тяжести и переломом лобной кости.

Семья юноши полная, на учёте в ОДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что неизвестный избил и попытался изнасиловать 87-летнюю пенсионерку в Сланцах.

Фото: Piter.TV