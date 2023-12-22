Неизвестный избил и попытался изнасиловать 87-летнюю пенсионерку в Сланцах

Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 15 января, от соцработника, проживающей в городе Сланцы, поступило сообщение о том, что накануне около 17:30 неизвестный незаконно проник в квартиру одного из домов по улице Чкалова, где избил и попытался изнасиловать 87-летнюю хозяйку квартиры. Об этом стало известно Piter.TV.

Злоумышленнику на вид 30 лет, рост 165-170 см. На нём были надеты тёмная шапка и куртка синего цвета.

Потерпевшая была доставлена в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, параорбитальной гематомой с правой и левой стороны, в удовлетворительном состоянии. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Бастрыкин поручил организовать проверку по факту избиения кондуктора трамвая в Петербурге.

Фото: Piter.TV