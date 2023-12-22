Бастрыкин поручил организовать проверку по факту избиения кондуктора трамвая в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту избиения кондуктора трамвая у станции метро "Дунайская" в Петербурге 13 января. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по городу.

Главой ведомства дано поручение и. о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. организовать по данному факту проверку и доложить об установленных обстоятельствах. Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

Напомним, что 13 января в медицинское учреждение обратилась 59-летняя женщина с ушибами. Пострадавшая пояснила, что работает кондуктором, и около станции метро "Дунайская" у нее произошел конфликт с пассажирами в связи с неоплатой проезда. Пассажиры причинили женщине телесные повреждения. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полиция ищет злоумышленников.

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборге рецидивист ворвался в дом к бывшей возлюбленной и избил ее.

Фото: Piter.TV