Неизвестные ударили кондуктора трамвая у метро "Дунайская"

Полицией проводится проверка по факту конфликта в трамвае около метро "Дунайская". Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
В полицию утром 13 января поступила телефонограмма из медицинского учреждения, о том, что к ним обратилась 59-летняя женщина с ушибами. Пострадавшая пояснила, что она работает кондуктором и у дома 83 по улице Дунайская около метро "Дунайская" у нее произошел конфликт с пассажирами из-за неоплаты проезда, в ходе которого ей причинили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи женщина была отпущена домой.
Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полицией приняты меры к установлению и задержанию злоумышленников.
Ранее было возбуждено уголовное дело по факту конфликта между подростками в школе в Кудрово.
Фото: Piter.tv
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