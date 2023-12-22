Возбуждено уголовное дело по факту конфликта между подростками в учебном заведении в Кудрово

По данному факту дознанием УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

Полиция Всеволожского района возбудила уголовное дело по факту конфликта между подростками в учебном заведении в Кудрово. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 26 декабря 2023 года поступило сообщение от женщины о том, что в одной из школ в Кудрово у её сына произошел конфликт с подростком, в ходе которого его избили.

Полицией установлено, что в одном из учебных заведений в доме 1 по улице Березовая между 17-летними учениками произошел словесный конфликт, в ходе которого один подросток нанес другому телесные повреждения. Пострадавший после оказания медицинской помощи был отпущен домой.

По данному факту дознанием УМВД России по Всеволожскому району Ленобласти возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ (побои).

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Фото: Piter.tv